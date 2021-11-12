Як доглядати товстянку і де її поставити, щоб вона притягувала гроші в будинок

Товстянка невибаглива, але все ж таки є кілька правил щодо догляду, яких необхідно дотримуватися.

Вважається, що товстянка, або як її ще називають "грошове дерево", має здатність притягувати фінансову енергію в будинок. Однак для того, щоб дерево дійсно "працювало" мало просто купити його в магазині, потрібен ще й правильний догляд.

Де поставити "грошове дерево"

Товстянка настільки невибаглива, що чудово виживає і в теплій, і в прохолодній температурі, пише flowers.ua. Вона практично не боїться світла, так що її можна поставити навіть на найбільш сонячне вікно в будинку. Хоча, зрозуміло, постійна дія сонячних променів не піде на користь жодній рослині, тому тривалого впливу прямого сонячного світла краще уникати, щоб листя не одержало опіків. Те саме стосується постійного впливу на рослину тепла від батарей та обігрівачів.

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Ідеальним місцем для "грошового дерева" стане південна та південно-східна сторона будинку. Також експерти рекомендують навесні та влітку виносити горщик з рослиною на балкон або у двір, щоб товстянка отримувала більше кисню. Якщо такої можливості немає, постарайтеся хоча б частіше влаштовувати провітрювання.

Як доглядати за товстянкою

При догляді за товстянкою є одне важливе правило — не можна допускати перезволоження ґрунту. "Грошове дерево" потрібно поливати не частіше, ніж двічі на тиждень, та й то перед цим перевіривши, чи не надто волога земля.

Також необхідно ретельно стежити за тим, щоб товстянці вистачало простору та вчасно пересаджувати рослину у більший горщик.

Товстянка як грошовий талісман

Експерти з фен-шуй називають південно-східну частину будинку "зоною багатства", тому товстянку рекомендується ставити саме туди. Експерти також вважають, що для більшого припливу грошової енергії, найкраще посадити товстянку у фіолетовий, ліловий або зелений горщик.

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