Как ухаживать за толстянкой и где ее поставить, чтобы она притягивала деньги в дом

Толстянка неприхотливо, но все же есть несколько правил по уходу, которые необходимо соблюдать.

Считается, что толстянка, или как ее еще называют "денежное дерево" обладает способностью притягивать финансовую энергию в дом. Однако для того, чтобы дерево действительно "работало" мало просто купить его в магазине, необходим еще и правильный уход.

Где поставить "денежное дерево"

Толстянка настолько неприхотлива, что прекрасно выживает и в теплой, и в прохладной температуре, пишет flowers.ua. Она практически не боится света, так что ее можно поставить даже на самое солнечное окно в доме. Хотя, разумеется, постоянное воздействие солнечных лучей не пойдет на пользу ни одному растению, поэтому длительного воздействия прямого солнечного света лучше избегать, чтобы листья не получили ожоги. То же самое касается постоянного воздействия на растение тепла от батарей и обогревателей.

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Идеальным местом для "денежного дерева" станет южная и юго-восточная сторона дома. Также эксперты рекомендуют весной и летом выносить горшок с растением на балкон или во двор, чтобы толстянка получала больше кислорода. Если такой возможности нет, постарайтесь хотя бы чаще устраивать проветривания.

Как ухаживать за толстянкой

При уходе за толстянкой есть одно важное правило — нельзя допускать переувлажнения грунта. "Денежное дерево" нужно поливать не чаще, чем два раза в неделю, да и то перед этим проверив, не слишком ли влажная земля.

Также необходимо тщательно следить за тем, чтобы толстянке хватало пространства и вовремя пересаживать растение в больший горшок.

Толстянка как денежный талисман

Эксперты по фен-шуй называют юго-восточную часть дома "зоной богатства", поэтому толстянку рекомендуется ставить именно туда. Эксперты также считают, что для большего прилива денежной энергии, лучше всего будет посадить толстянку в фиолетовый, лиловый или зеленый горшок.

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