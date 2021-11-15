Вазон "жіноче щастя": чому небезпечно тримати вдома

"Жіноче щастя" входить в список рослин, які найкраще очищають повітря

Спатіфілум, або ж по-народному "жіноче щастя" — кімнатна рослина, абсолютно невибаглива у догляді, з поодинокими красивими білими квітами. Проте, багато господинь бояться тримати її вдома. "Телеграф" розповість про секрети і таємниці цієї рослини.

Кому купувати та дарувати

Досить важливо знати кому саме варто дарувати цю рослину, адже від цього залежатимуть подальші події в житті. Зазвичай, "Жіноче щастя дарують" переважно жінкам, і повинен робити це виключно чоловік. Не рекомендується дарувати рослину, або ж її паростки, подругам. Адже, разом з квіткою, можна віддати і своє жіноче чи сімейне щастя, повідомляють ЗМІ.

Якщо Спатіфілум купила людина у старшому віці, її частіше можуть нагнітати думки про наближення смерті та старіння, що впливатиме на загальний настрій та самопочуття.

"Жіноче щастя" не варто купувати вдівцям, оскільки їх дім найближчим часом можуть обікрасти.

Спатіфілум допомже підтримувати гармонію в сім'ї

Прикмети та забобони

Велике значення ця рослина має для жінок, і абсолютно неважливо якого віку. Вважається, що спатіфілум допомагає в коханні: незаміжнім жінкам — знайти свою любов, а одруженим — підтримувати любов та гармонію в сімʼї. Також, рослина оберігає від зрад та самотності. Квіти спатіфілума асоціюють зі стабільним заробітком, спокоєм та затишком в оселі.

Аби вберегтись від зради, варто поставити "жіноче щастя" біля "голови" ліжка, але обов’язково з тієї сторони, де спить чоловік.

Якщо ваш спатіфілум починає в’янути, або ж засихати, варто виділити йому більше уваги та турботи — змініть догляд за ним. І обовʼязково зверніть увагу які ідуть справи у ваших близьких і усіх жителів дому. Можливо, рослина сповіщає вас про суттєві проблеми, яких ви не помічаєте.

"Жіноче щастя" можна ставити в кімнаті, де найбільше часу проводить дитина, адже він допоможе їй швидше розвиватись та краще сприймати інформацію. Те ж саме стосується і підлітків. Ця квітка допоможе їм підвищити оцінки в школі та покращити рівень знань.

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