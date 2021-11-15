Цветок "женское счастье": почему опасно держать дома

"Женское счастье" входит в список растений, которые хорошо очищают воздух

Спатифиллум, или же по-народному "женское счастье" — комнатное растение, совершенно неприхотливое в уходе, с редкими красивыми белыми цветами. Однако многие хозяйки боятся держать его дома. "Телеграф" расскажет о секретах и тайнах этого растения.

Кому покупать и дарить

Достаточно важно знать, кому именно стоит дарить это растение, ведь от этого будут зависеть дальнейшие события в жизни. Обычно "Женское счастье дарят" преимущественно женщинам, и должен делать это исключительно мужчина. Не рекомендуется дарить растение, или его ростки, подругам. Ведь вместе с цветком можно отдать и свое женское или семейное счастье, сообщают Na-Zemle.info.

Если спатифиллум купил человек в зрелом возрасте, его чаще могут нагнетать мысли о приближении смерти и старения, что будет влиять на общее настроение и самочувствие.

"Женское счастье" также не стоит покупать вдовцам, поскольку их дом в ближайшее время могут обокрасть.

Спатифиллум помогает поддерживать гармонию в семье

Приметы и предрассудки

Большое значение это растение имеет для женщин, и совершенно неважно какого возраста. Считается, что спатифиллум помогает в любви: одиноким женщинам найти свою любовь, а замужним поддерживать любовь и гармонию в семье. Также, растение оберегает от измен и одиночества. Цветы спатифиллума ассоциируют со стабильным заработком, спокойствием и уютом в доме.

Чтобы уберечься от измены, стоит поставить "женское счастье" в изголовье кровати, но обязательно с той стороны, где спит мужчина.

Если ваш спатифиллум начинает увядать, или засыхать, стоит выделить ему больше внимания и заботы — измените уход за ним. И обязательно обратите внимание как обстоят дела у ваших близких и всех жителей дома. Возможно, растение уведомляет вас о существенных проблемах, которых вы не замечаете.

"Женское счастье" можно ставить в комнате, где больше времени проводит ребенок, ведь он поможет ему быстрее развиваться и лучше воспринимать информацию. То же касается и подростков. Этот цветок поможет им повысить оценки в школе и улучшить уровень знаний.

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