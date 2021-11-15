Рождественник: кому не стоит держать это растение дома

Комнатное растение, являющееся украшением многих жилищ, но заключающее в себе немало тайн

Декабрист, или же, рождественский – комнатное растение, которое зацветает, как правило, ближе к новогодним праздникам красивыми, ярко-розовыми цветами. Но не все так просто. С рождественником связано много негативных примет, и даже зависит атмосфера и энергетика дома, сообщает UkrMedia.

Энергетика декабриста

Декабрист обладает очень сильной энергетикой. Если за ним хорошо ухаживают и растение не болеет, то на хозяев оно влияет положительно. Это растение не только отдает свою хорошую энергетику, но и впитывает в себя весь негатив от происходящих в доме людей и событий. Советуют ставить рождественник у окна, чтобы впитывать отрицательную энергетику от внешней среды.

Яркие цветы декабриста всегда привлекают внимание

Приметы о рождественником

Если растение увядает, или не цветет, то это говорит о негативе в доме. Считается, что когда рождественник погибает без конкретных причин и никакие средства не помогают, это может говорить о тяжелых болезнях жителей дома. Если растение чувствует себя хорошо, цветет и растет, тогда в семье тоже все прекрасно — нет обмана и проблем.

Если вы замечаете, что растение неожиданно начинает увядать, желтеть или засыхать, стоит подумать о том, кто недавно посещал ваш дом. Может быть, оно забрало себе весь негатив, который принес этот человек. Такую реакцию проявило растение на отрицательно настроенных людей, таким образом, защитив вас.

Цветение декабриста может говорить о важных трансформациях в жизни. Раннее цветение (начало декабря) говорит о положительных и приятных изменениях. Если растение расцвело в январе, то это может уведомлять вас о неудаче в финансовой и рабочей сфере, долгах и проблемах. Если же растение совсем не цветет, то это означает, что между парой большая ссора или недоразумение.

Также считается, что незамужняя женщина, имеющая дома это растение, не будет иметь удачных отношений. А если у нее и появится супруг, то брак может быть неудачным.

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