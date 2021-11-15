Різдвяник: кому не варто тримати цю рослину вдома

Кімнатна рослина, яка є окрасою багатьох осель, але містить в собі чимало таємниць

Декабрист, або ж, різдвяник - кімнатна рослина, яка зацвітає, зазвичай, ближче до новорічних свят красивими, яскраво-рожевими квітами. Але не все так просто. З різдвяником повʼязано багато негативних прикмет, і навіть залежить атмосфера та енергетика вдома, повідомляє UkrMedia.

Енергетика декабриста

Декабрист володіє дуже сильною енергетикою. Якщо за нею добре доглядають і рослина не хворіє, то на господарів вона впливає позитивно. Ця рослина не лише віддає свою хорошу енергетику, але й вбирає у себе весь негатив від людей і подій, які відбуваються в оселі. Різдвяник радять ставити біля вікна, щоб вбирав негативну енергетику від зовнішнього середовища.

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Прикмети про різдвяник

Якщо рослина в’яне, або ж не цвіте, то це говорить про негатив в будинку. Вважається, що коли різдвяник гине без конкретних причин і жодні засоби не допомагають, то це може говорити про тяжкі хвороби жителів будинку. Якщо рослина почуває себе добре, гарно цвіте і росте, тоді у сім’ї теж все чудово — немає обману і проблем.

Якщо ви помічаєте, що рослина неочікувано починає в’янути, жовтіти або ж засихати, варто подумати про те, хто недавно відвідував вашу оселю. Можливо, вона увібрала в себе весь негатив, який принесла ця людина. Таку реакцію проявила рослина на негативно налаштованих людей, таким чином, захистивши вас.

Цвітіння декабриста може говорити про важливі трансформації в житті. Раннє цвітіння (початок грудня) говорить про позитивні та приємні зміни. Якщо рослина розцвіла в січні, то це може сповіщати вас про невдачу у фінансовій та робочій сфері, борги та проблеми. Якщо ж рослина зовсім не цвіте, то це означає, що між парою велика сварка або непорозуміння.

Також, вважається, що незаміжня жінка, яка має вдома цю рослину, не матиме вдалих відносин. А якщо у неї і з’явиться чоловік, то шлюб може бути невдалим.

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