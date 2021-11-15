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Різдвяник: кому не варто тримати цю рослину вдома

Автор
Яна Мосійчук
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Декабрист цвіте лише раз на рік
Декабрист цвіте лише раз на рік

Кімнатна рослина, яка є окрасою багатьох осель, але містить в собі чимало таємниць

Декабрист, або ж, різдвяник - кімнатна рослина, яка зацвітає, зазвичай, ближче до новорічних свят красивими, яскраво-рожевими квітами. Але не все так просто. З різдвяником повʼязано багато негативних прикмет, і навіть залежить атмосфера та енергетика вдома, повідомляє UkrMedia.

Енергетика декабриста 

Декабрист володіє дуже сильною енергетикою. Якщо за нею добре доглядають і рослина не хворіє, то на господарів вона впливає позитивно. Ця рослина не лише віддає свою хорошу енергетику, але й вбирає у себе весь негатив від людей і подій, які відбуваються в оселі. Різдвяник радять ставити біля вікна, щоб вбирав негативну енергетику від зовнішнього середовища. 

Яскраві квіти декаюриста завжди привертають увагу
Яскраві квіти декаюриста завжди привертають увагу

Прикмети про різдвяник

Якщо рослина в’яне, або ж не цвіте, то це говорить про негатив в будинку. Вважається, що коли різдвяник гине без конкретних причин і жодні засоби не допомагають, то це може говорити про тяжкі хвороби жителів будинку. Якщо рослина почуває себе добре, гарно цвіте і росте, тоді у сім’ї теж все чудово — немає обману і проблем.  

Якщо ви помічаєте, що рослина неочікувано починає в’янути, жовтіти або ж засихати, варто подумати про те, хто недавно відвідував вашу оселю. Можливо, вона увібрала в себе весь негатив, який принесла ця людина. Таку реакцію проявила рослина на негативно налаштованих людей, таким чином, захистивши вас. 

Цвітіння декабриста може говорити про важливі трансформації в житті. Раннє цвітіння (початок грудня) говорить про позитивні та приємні зміни. Якщо рослина розцвіла в січні, то це може сповіщати вас про невдачу у фінансовій та робочій сфері, борги та проблеми. Якщо ж рослина зовсім не цвіте, то це означає, що між парою велика сварка або непорозуміння. 

Також, вважається, що незаміжня жінка, яка має вдома цю рослину, не матиме вдалих відносин. А якщо у неї і з’явиться чоловік, то шлюб може бути невдалим. 

Раніше, "Телеграф" писав де поставити грошове дерево, щоб воно притягувало гроші в будинок.

Теги:
#Вазони #Вазон #Народні прикмети #декабрист #квітка декабрист #вазон різдвяник #різдвяник #вазон декабрист
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