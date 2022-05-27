Притягивают богатство и удачу: какие комнатные растения стоит посадить дома

Эти домашние растения способны притягивать финансовое благополучие в дом.

Комнатные растения или вазоны — это не только "зеленая" деталь интерьера в квартире, но и хорошая возможность "привлечь" в свой дом богатство. И с такой задачей может справиться не только толстянка или денежное дерево, но и многие другие растения.

Напомним, что символом 2022-го года стал Черный (Голубой) Водяной Тигр, который любит все яркое. Поэтому если вы хотите его задобрить и привлечь в свой дом деньги, желательно посадить в своем доме голубые цветы. Какие именно растения притягивают богатство в дом, рассказывает издание "Так просто".

Растений, которые притягивают богатство

Фиалки

Эти маленькие разноцветные цветочки - настоящий "магнит для денег". Однако стоит помнить, что фиалки только кажутся неприхотливыми в уходе. Помните, что заливать воду в серединку розетки цветка категорически запрещено.

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Стрептокарпус

Символу 2022-го года очень нравится этот вазон, так как он яркий: есть синие, голубые и фиолетовые, а также из-за обильного и продолжительного цветения. Из пазухи каждого листа может расти по цветоносу, на котором может быть по несколько цветков: их может быть до 80 штук на одном растении. Водяному Тигру точно понравится и он вас обогатит.

Орхидея Ванда

Из всех орхидей этот сорт более всего приближен к синей окраске, что нравится Водяному Тигру. Более того, этот сорт орхидей отличается более длительным цветением.

Домашний бамбук

Да, это растение не синее, но Тигры любят это растение, так как живут в бамбуковых чащах. Чтобы привлечь богатство и процветание в свой дом нужно расположить бамбук на юго-востоке, а для привлечения здоровья — в центре дома.

Ранее "Телеграф" писал, что часть обычных комнатных растений могут принести вред, если ставить их в спальне.