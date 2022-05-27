Приваблюють багатство та удачу: які кімнатні рослини варто посадити вдома

Ці домашні рослини здатні притягувати фінансове благополуччя у будинок.

Кімнатні рослини або вазони — це не тільки "зелена" деталь інтер’єру в квартирі, а й хороша можливість "привернути" до свого будинку багатство. І з таким завданням може впоратися не тільки товстянка або грошове дерево, але й багато інших рослин.

Нагадаємо, що символом 2022 року став Чорний (Блакитний) Водяний Тигр, який любить усе яскраве. Тому якщо ви хочете його задобрити та залучити у свій будинок гроші, бажано посадити у своєму будинку блакитні квіти. Які саме рослини притягують багатство до будинку, розповідає видання "Так просто".

Рослин, які притягують багатство

Фіалки

Ці маленькі різноколірні квіточки – справжній "магніт для грошей". Проте варто пам’ятати, що фіалки лише здаються невибагливими у догляді. Пам’ятайте, що заливати воду у серединку розетки квітки категорично заборонено.

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Стрептокарпус

Символу 2022-го року дуже подобається цей вазон, тому що він яскравий: є сині, блакитні та фіолетові, а також через рясне та тривале цвітіння. З пазухи кожного листа може рости по квітконосі, на якому може бути по кілька квіток: їх може бути до 80 штук на одній рослині. Водяному Тигру точно сподобається і він вас збагатить.

Орхідея Ванда

З усіх орхідей цей сорт найбільш наближений до синього забарвлення, що подобається Водяному Тигру. Більш того, цей сорт орхідей відрізняється тривалішим цвітінням.

Домашній бамбук

Так, ця рослина не синя, але Тигри люблять цю рослину, тому що живуть у бамбукових хащах. Щоб залучити багатство та процвітання у свій будинок, потрібно розташувати бамбук на південному сході, а для залучення здоров’я — у центрі будинку.

Раніше "Телеграф" писав, що частина звичайних кімнатних рослин можуть зашкодити, якщо ставити їх у спальні.