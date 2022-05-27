Приваблюють багатство та удачу: які кімнатні рослини варто посадити вдома
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Ці домашні рослини здатні притягувати фінансове благополуччя у будинок.
Кімнатні рослини або вазони — це не тільки "зелена" деталь інтер’єру в квартирі, а й хороша можливість "привернути" до свого будинку багатство. І з таким завданням може впоратися не тільки товстянка або грошове дерево, але й багато інших рослин.
Нагадаємо, що символом 2022 року став Чорний (Блакитний) Водяний Тигр, який любить усе яскраве. Тому якщо ви хочете його задобрити та залучити у свій будинок гроші, бажано посадити у своєму будинку блакитні квіти. Які саме рослини притягують багатство до будинку, розповідає видання "Так просто".
Рослин, які притягують багатство
- Фіалки
Ці маленькі різноколірні квіточки – справжній "магніт для грошей". Проте варто пам’ятати, що фіалки лише здаються невибагливими у догляді. Пам’ятайте, що заливати воду у серединку розетки квітки категорично заборонено.
- Стрептокарпус
Символу 2022-го року дуже подобається цей вазон, тому що він яскравий: є сині, блакитні та фіолетові, а також через рясне та тривале цвітіння. З пазухи кожного листа може рости по квітконосі, на якому може бути по кілька квіток: їх може бути до 80 штук на одній рослині. Водяному Тигру точно сподобається і він вас збагатить.
- Орхідея Ванда
З усіх орхідей цей сорт найбільш наближений до синього забарвлення, що подобається Водяному Тигру. Більш того, цей сорт орхідей відрізняється тривалішим цвітінням.
- Домашній бамбук
Так, ця рослина не синя, але Тигри люблять цю рослину, тому що живуть у бамбукових хащах. Щоб залучити багатство та процвітання у свій будинок, потрібно розташувати бамбук на південному сході, а для залучення здоров’я — у центрі будинку.
Раніше "Телеграф" писав, що частина звичайних кімнатних рослин можуть зашкодити, якщо ставити їх у спальні.