Як правильно доглядати товстунку, щоб у будинку завжди були гроші
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Якщо вірити прикметам, то товстунка чи грошове дерево притягує до будинку гроші.
Товстунка, красула або "грошове дерево" — це досить популярна кімнатна рослина, яку можна побачити практично в кожній квартирі, адже вважається, що вона притягує до будинку гроші та фінансовий успіх. Однак, щоб такий ефект був, за рослиною потрібно правильно доглядати.
Як стимулювати грошове дерево до цвітіння, щоб статки притягувалися до будинку з ще більшою силою, пише belnovosti.by.
Що робити, щоб товстунка постійно цвіла
Щоб досягти активного цвітіння грошового дерева, доведеться сходити в аптеку і купити аспірин. Полив рослини аспіриновим розчином – це найефективніший спосіб, як стимулювати товстунку до цвітіння.
Рецепт простий: в 1 літрі води розмішати 1 таблетку потовченого в порошок аспірину і полити квітку під корінь. Однак перед підживленням потрібно полити або обприскати ґрунт у горщику звичайною теплою водою. Такий полив достатньо проводити тричі на місяць.
Зазначимо, що аспірин, крім стимуляції цвітіння, також зміцнює імунітет грошового дерева, живить його та захищає від пересушування та хвороб. Також ацетилсаліцилова кислота працює як фітогормон.
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