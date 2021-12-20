Притягує гроші і береже від пристріту: чому в оселі обов’язково потрібно тримати квітку "Різдвяна зірка"

Пуансетія, або "Різдвяна зірка" прекрасна своєю енергетикою

Виявляється, наші кімнатні квіти здатні не лише прикрасити інтер’єр, а й зробити наше життя щасливішим. У святковий період особливої популярності набула квітка пуансетія. Через свою форму її ще називають "Різдвяна зірка", "Вифлеємська зірка". Про те, чи приносить успіх "грошове дерево", — читайте в нашому попередньому матеріалі.

Пуансетія зацвітає в період новорічних свят, пише "Дачний журнал".

Червоні верхівки пуансетії — це не квіти, а видозмінене листя — приквітки, які бувають червоні, рожеві або білі.

Чи можна тримати в будинку пуансетію

"Різдвяна зірка" має ряд позитивних якостей :

Налагоджує стосунки між членами сім’ї; Допомагає скинути зайву вагу та нормалізувати харчування; Допомагає у навчанні та розвиває творчі здібності; Покращує загальний стан здоров’я; Підвищує настрій та працездатність; Допомагає впоратися з депресією; Притягує гроші; Уберігає від псування, пристріту та деструктивних думок; Відлякує токсичних людей.

Народні прикмети, які пов’язані з "Різдвяною зіркою":

Раптове пожовтіння або опадання листя пуансетії означає, що хтось намагається наврочити члена сім’ї. Також це говорить про те, що один з домочадців має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Якщо домашня тварина намагається з’їсти або пошкодити рослину — це означає, що хтось у будинку потребує допомоги.

Якщо сік пуансетії потрапив у око — це означає, що на горизонті видніється недоброзичливець.

Не викликає жодних сумнівів, що тримати в будинку пуансетію буде чудовою ідеєю, крім тих випадків, якщо у когось із домочадців є алергія на квітку.

Не варто тримати в будинку квітку, якщо у когось є алергія

Забобони та прикмети, пов’язані з "Різдвяною зіркою" для жінок та чоловіків

Пуансетія допоможе парі стати батьками, якщо є проблеми з зачаттям дитини. Вірять, що якщо тримати таку квітку вдома подружжю, то чоловік не поглядатиме на інших жінок.

Додамо, що представників сильної статі пуансетія робить активними та впевненими у собі.

Де варто тримати пуансетію у будинку

Цвітіння "Різдвяної зірки" — це завжди добре. Воно приносить молодим сім’ям і тим, хто відчуває труднощі у відносинах, щастя, благополуччя та удачу.

Тримати квітку потрібно в добре освітленому місці і в тій кімнаті, де часто багатолюдно, адже пуансетія заряджає позитивною енергетикою та зближує людей. Але не ставте квітку в дитячій спальні, тому що через активний її вплив молодий організм відчуватиме занепокоєння уві сні.

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