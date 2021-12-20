Притягивает деньги и бережет от сглаза: почему в доме обязательно нужно держать цветок "Рождественская звезда"
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Пуансеттия, или "Рождественская звезда" прекрасна своей энергетикой
Оказывается, наши комнатные цветы способны не только украсить интерьер, но и сделать нашу жизнь более счастливой. В праздничный период особую популярность обрел цветок пуансеттия. Из-за своей формы его еще называют "Рождественская звезда", "Вифлеемская звезда". О том, приносит ли удачу "денежное дерево", — читайте в нашем предыдущем материале.
Пуансеттия зацветает в период новогодних праздников, пишет "Дачный журнал".
Красные верхушки пуансетии – это не цветы, а видоизмененные листья – прицветники, которые бывают красные, розовые или белые.
Можно ли держать в доме пуансеттию
"Рождественская звезда" обладает рядом положительных качеств:
- Налаживает отношения между членами семьи;
- Помогает сбросить лишний вес и нормализовать питание;
- Помогает в обучении и развивает творческие способности;
- Улучшает общее состояние здоровья;
- Повышает настроение и работоспособность;
- Помогает справиться с депрессией;
- Притягивает деньги;
- Оберегает от порчи, сглаза и деструктивных мыслей;
- Отпугивает токсичных людей.
Народные приметы, связанные с "Рождественской звездой":
- Внезапное пожелтение или опадение листьев пуансетии означает, что кто-то пытается сглазить члена семьи. Также это говорит о том, что у одного из домочадцев серьезные проблемы со здоровьем.
- Если домашнее животное пытается съесть или повредить растение — это значит, что кто-то в доме нуждается помощь.
- Если сок пуансетии попал в глаз — значит, что на горизонте виднеется недоброжелатель.
Не вызывает никаких сомнений, что держать в доме пуансетию будет отличной идеей, кроме тех случаев, если у кого-то из домочадцев имеется аллергия на цветок.
Суеверия и приметы, связанные с "Рождественской звездой" для женщин и мужчин
Пуансетия поможет паре стать родителями, если имеются проблемы с зачатием ребенка. Верят, что если держать такой цветок дома супругам, то мужчина не будет поглядывать на других женщин.
Добавим, что представителей сильного пола пуансетия делает активными и уверенными в себе.
Где стоит держать пуансетию в доме
Цветение "Рождественской звезды" — это всегда хорошо. Оно приносит молодым семьям и тем, кто испытывает трудности в отношениях, счастье, благополучие и удачу.
Держать цветок нужно в хорошо освещенном месте и в той комнате, где часто многолюдно, ведь пуансетия заряжает позитивной энергетикой и сближает людей. Но не ставьте цветок в детской спальне, так как из-за активного ее воздействия молодой организм будет испытывать беспокойство во сне.
Ранее "Телеграф" писал, какие неприятности может принести с собой денежное деревце своим владельцам.
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