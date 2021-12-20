Притягивает деньги и бережет от сглаза: почему в доме обязательно нужно держать цветок "Рождественская звезда"

Пуансеттия, или "Рождественская звезда" прекрасна своей энергетикой

Оказывается, наши комнатные цветы способны не только украсить интерьер, но и сделать нашу жизнь более счастливой. В праздничный период особую популярность обрел цветок пуансеттия. Из-за своей формы его еще называют "Рождественская звезда", "Вифлеемская звезда". О том, приносит ли удачу "денежное дерево", — читайте в нашем предыдущем материале.

Пуансеттия зацветает в период новогодних праздников, пишет "Дачный журнал".

Красные верхушки пуансетии – это не цветы, а видоизмененные листья – прицветники, которые бывают красные, розовые или белые.

Можно ли держать в доме пуансеттию

"Рождественская звезда" обладает рядом положительных качеств:

Налаживает отношения между членами семьи; Помогает сбросить лишний вес и нормализовать питание; Помогает в обучении и развивает творческие способности; Улучшает общее состояние здоровья; Повышает настроение и работоспособность; Помогает справиться с депрессией; Притягивает деньги; Оберегает от порчи, сглаза и деструктивных мыслей; Отпугивает токсичных людей.

Народные приметы, связанные с "Рождественской звездой":

Внезапное пожелтение или опадение листьев пуансетии означает, что кто-то пытается сглазить члена семьи. Также это говорит о том, что у одного из домочадцев серьезные проблемы со здоровьем.

Если домашнее животное пытается съесть или повредить растение — это значит, что кто-то в доме нуждается помощь.

Если сок пуансетии попал в глаз — значит, что на горизонте виднеется недоброжелатель.

Не вызывает никаких сомнений, что держать в доме пуансетию будет отличной идеей, кроме тех случаев, если у кого-то из домочадцев имеется аллергия на цветок.

Не стоит держать в доме цветок, если у кого-то есть аллергия

Суеверия и приметы, связанные с "Рождественской звездой" для женщин и мужчин

Пуансетия поможет паре стать родителями, если имеются проблемы с зачатием ребенка. Верят, что если держать такой цветок дома супругам, то мужчина не будет поглядывать на других женщин.

Добавим, что представителей сильного пола пуансетия делает активными и уверенными в себе.

Где стоит держать пуансетию в доме

Цветение "Рождественской звезды" — это всегда хорошо. Оно приносит молодым семьям и тем, кто испытывает трудности в отношениях, счастье, благополучие и удачу.

Держать цветок нужно в хорошо освещенном месте и в той комнате, где часто многолюдно, ведь пуансетия заряжает позитивной энергетикой и сближает людей. Но не ставьте цветок в детской спальне, так как из-за активного ее воздействия молодой организм будет испытывать беспокойство во сне.

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