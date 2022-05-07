Как правильно ухаживать за толстянкой, чтобы в доме всегда были деньги
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Если верить приметам, то толстянка или денежное дерево притягивает в дом деньги.
Толстянка, крассула или "денежное дерево" – это достаточно популярное комнатное растение, которое можно увидеть практически в каждой квартире, ведь считается, что оно притягивает в дом деньги и финансовый успех. Однако чтобы такой эффект был, за растением нужно правильно ухаживать.
Как стимулировать денежное дерево к цветению, чтобы достаток притягивался в дом с еще большей силой, пишет belnovosti.by.
Что делать, чтобы толстянка постоянно цвела
Чтобы добиться активного цветения денежного дерева, нам понадобится сходить в аптеку и купить аспирин. Полив растения аспириновым раствором — это самый эффективный способ, как стимулировать толстянку к цветению.
Рецепт простой: в 1 литре воды размешать 1 таблетку растолченного в порошок аспирина и полить цветок под корень. Однако перед подкормкой нужно полить или опрыскать грунт в горшке обычной теплой водой. Такой полив достаточно проводить трижды в месяц.
Отметим, что аспирин, помимо стимуляции цветения, также укрепляет иммунитет денежного дерева, питает его и защищает от пересушивания и болезней. Также ацетилсалициловая кислота работает как фитогормон.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные цветы привлекают в дом успех и достаток.
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