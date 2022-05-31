Приносять удачу та допомагають уникати сварок: які квіти варто посадити вдома

Такі квіти-обереги потрібно обов’язково тримати вдома.

Прекрасним доповненням будь-якого інтер’єру є кімнатні рослини чи вазони. Вони не тільки внесуть свіжу нотку до вашої оселі, але і збагатять її киснем. Однак і на цьому "чарівні" здібності вазонів не закінчуються. Деякі квіти можуть принести в будинок омріяне багатство, а деякі допоможуть зберегти сімейне щастя.

Про те, які кімнатні рослини здатні оберігати сімейне вогнище, пише belnovosti. Зазначається, що ці зелені обереги допоможуть уникнути сварок у сім’ї, відведуть від господарів невдачі, а також скріплять сімейні тенета ще сильніше.

Рослини, які приносять удачу до будинку

Спатифілум або "жіноче щастя" — допомагає гасити конфлікти та сварки подружжя.

Фіалка — відводить невдачі, зменшує душевні страждання і славиться символом вірності.

Китайська троянда — рослина, яка встановлює мир та спокій у сім’ї.

Мірт — скріплює сімейні тенета і несе гармонію в молоду сім’ю.

Калатея — допомагає зберегти шлюб і повернути у відносини втрачену пристрасть.

Хлорофітум — діє як заспокійливе і знижує кількість сварок.

Цикламен – рослина, яка має бути в спальні у тих, кого часто мучать кошмари. У народі його називають "ловець снів".

Раніше "Телеграф" писав, що частина звичайних кімнатних рослин можуть зашкодити, якщо ставити їх у спальні.