Приносять удачу та допомагають уникати сварок: які квіти варто посадити вдома
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Такі квіти-обереги потрібно обов’язково тримати вдома.
Прекрасним доповненням будь-якого інтер’єру є кімнатні рослини чи вазони. Вони не тільки внесуть свіжу нотку до вашої оселі, але і збагатять її киснем. Однак і на цьому "чарівні" здібності вазонів не закінчуються. Деякі квіти можуть принести в будинок омріяне багатство, а деякі допоможуть зберегти сімейне щастя.
Про те, які кімнатні рослини здатні оберігати сімейне вогнище, пише belnovosti. Зазначається, що ці зелені обереги допоможуть уникнути сварок у сім’ї, відведуть від господарів невдачі, а також скріплять сімейні тенета ще сильніше.
Рослини, які приносять удачу до будинку
- Спатифілум або "жіноче щастя" — допомагає гасити конфлікти та сварки подружжя.
- Фіалка — відводить невдачі, зменшує душевні страждання і славиться символом вірності.
- Китайська троянда — рослина, яка встановлює мир та спокій у сім’ї.
- Мірт — скріплює сімейні тенета і несе гармонію в молоду сім’ю.
- Калатея — допомагає зберегти шлюб і повернути у відносини втрачену пристрасть.
- Хлорофітум — діє як заспокійливе і знижує кількість сварок.
- Цикламен – рослина, яка має бути в спальні у тих, кого часто мучать кошмари. У народі його називають "ловець снів".
Раніше "Телеграф" писав, що частина звичайних кімнатних рослин можуть зашкодити, якщо ставити їх у спальні.