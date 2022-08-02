Бутони не хочуть розпускатися: проста підгодівля, щоб у фіалок було рясне цвітіння

Ділимося рецептом простого підживлення для розпуску бутонів фіалки

При вирощуванні фіалок, які здатні відводить невдачі від своїх власників, можна зіткнутися з проблемою, коли бутони рослини довго не розпускаються. Що робити в цьому випадку, щоб бутони остаточно не засохли, так і не потішивши прекрасними квіточками?

Якщо бутони не розпускаються тривалий час — необхідно терміново вживати заходів, пише cpykami. Щоб "розбудити" сплячі бутони, варто приготувати просте, але ефективне підживлення на основі бананової шкірки, що містить велику кількість калію, магнію, кальцію, вітаміни групи B, вітамін С і К, необхідні для цвітіння фіалки.

Чим підгодувати фіалку, щоб розцвітали бутони

Шкірку бананів можна використовувати двома способами:

Нарізаємо шкірку 2 бананів на шматочки та перекладаємо у скляну банку об’ємом 1 літр. Закриваємо банку кришкою та залишаємо на ніч. Через 12 годин проціджуємо настій через сито і використовуємо для підживлення фіалок. Поміщаємо нарізану шкірку 3 бананів у каструлю з окропом і варимо 10 хвилин. Після повного остигання підживлення можна використовувати.

Використовувати бананову воду можна двічі на місяць. Для однієї рослини потрібно всього 5 ст. л. підгодівлі.

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