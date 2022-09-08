Як зберегти гортензію до весни: варіанти останнього підживлення цієї осені

Затягувати з внесенням підгодівель востаннє в осінньому сезоні небажано

Щоб милуватися яскравими кольорами будь-якої квітки, необхідно приділяти рослинам чимало уваги. Особливо це стосується гортензії, якій подобається, коли її балують поживними речовинами. Ранні сорти гортензії зазвичай удобрюють наприкінці серпня, а ось для пізніх краще проводити підживлення на початку вересня.

Підживлення забезпечують формування нових нирок гортензії, які відповідають за майбутнє цвітіння, пише belnovosti. Після осінньої обрізки удобрювати землю вже не варто.

Чим підгодувати гортензію восени

Органіка: гній, компост, що перепрів, або торф — ними належить замульчувати ґрунт біля гортензії.

З мінеральними підживленнями потрібно поставитися з граничною обережністю. Для кислотності ґрунту підійде залізо (використовуємо розчин залізного купоросу під час вегетації).

Також для кислотності пригодиться і лимонна кислота: для розчину потрібна 1 ч. л. на відро води. Замінити лимонку можна щавлевою кислотою або настоєм кропиви зі щавлем.

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