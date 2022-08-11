Чим підгодувати гортензію у серпні, щоб цвіла до пізньої осені: засіб з максимальним ефектом

Наприкінці літа бажано відмовитись від "хімії"

Хоча гортензію і вважають небезпечною для алергіків через її пилок, цвітіння на відкритому повітрі принесе лише радість та красу.

Цвітіння цієї яскравої квітки починається в липні, і багатьом дачникам так чи інакше хочеться продовжити цей процес, щоб довше радувала око. Щоб збільшити тривалість цвітіння та забезпечити максимальну пишність рослини, необхідно правильно підгодувати гортензію у серпні.

Чим підгодувати гортензію для пишного цвітіння

Щоб гортензія цвіла аж до пізньої осені, слід відмовитися від "хімії" і переключитись на органічне добриво. Хороший варіант — компост, а найкращою альтернативою буде використання гною, що перепрів. Жаліти добрива не потрібно. Постарайтеся, щоб кожен кущик гортензії отримав по пару відер "органіки".

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