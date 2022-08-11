Чем подкормить гортензию в августе, чтобы цвела до поздней осени: средство с максимальным эффектом

В конце лета желательно отказаться от "химии"

Хоть гортензию и считают опасной для аллергиков из-за ее пыльцы, цветение на открытом воздухе принесет только радость и красоту.

Цветение этого яркого цветка начинается в июле, и многим дачникам так или иначе хочется продлить этот процесс, чтобы дольше радовала глаз. Чтобы увеличить длительность цветения и обеспечить максимальную пышность растения, необходимо правильно подкормить гортензию в августе.

Чем подкормить гортензию для пышного цветения

Чтобы гортензия цвета до самой поздней осени, следует отказаться от "химии" и переключится на органическое удобрение. Хороший вариант — компост, а самой лучшей альтернативой будет использование перепревшего навоза. Жалеть удобрение не нужно. Постарайтесь, чтобы каждый кустик гортензии получил по пару ведер "органики".

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