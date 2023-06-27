Гортензия изменит свой цвет: просто полейте ее этим раствором

Гортензию можно "перекрасить" из розового в голубой цвет и наоборот

Гортензия — настоящее украшение сада. Примечательно, что этот цветок может самостоятельно менять свой цвет. Гортензия делает это после пересадки на новое место и адаптации к новой почве. Но этим процессом можно управлять, меняя состав почвы и создавая растению особые условия.

Сразу же стоит отметить, что древовидные гортензии не будут менять цвет, как бы садовод ни старался. Такой трюк получится провернуть только с цветом крупнолистых гортензий (розовых и голубых), пишет "Самотужки".

Если вы хотите изменить цвет гортензий, прежде всего протестируйте грунт. Кислый грунт (с уровнем pH ниже 7) позволит вырастить голубую гортензию. Щелочная почва (с уровнем pH выше 7) даст розовые цветы. То есть, если вы выращиваете розовые гортензии, но хотите превратить их в голубые, вам нужно повысить кислотность почвы.

Как изменить цвет гортензии с розового на голубой

Чтобы получить на участке голубую гортензию, нужно увеличить концентрацию алюминия в почве.

Достаточно подсыпать в горшок под стебли хвою, компост, молотый кофе и сульфат алюминия. Изменение уровня pH – это длительный процесс. Кустарнику может понадобиться около года, чтобы изменить цвет полностью.

Если почва в саду щелочная, подкормку из алюминия придется добавлять время от времени в течение всего периода вегетации, чтобы "закрепить" голубой цвет гортензии. Проще всего использовать сульфат алюминия из расчета 4 ст. л. на 4,5 л воды (раствором поливают кусты под корень каждые 2-4 недели).

Некоторые садоводы советуют вносить под гортензию квасцы, чтобы закислить почву и сделать цветок голубым. На 1 литр воды необходимо взять 5 г квасцов. В это же время вносят внекорневую подкормку из основных питательных элементов – фосфор, калий и азот смешивают в пропорции 5:20:10, затем разводят водой. Полученным составом опрыскивают кусты гортензии.

Как изменить цвет гортензии с голубого на розовый

Для этого потребуется удалить излишек алюминия в почве. Самый простой способ — добавить доломитовую муку, чтобы повысить pH. Для начала рассыпьте вокруг куста 3-4 стакана доломитовой муки. Затем вносите ту же дозу каждые 2-3 недели в течение всего периода роста.

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