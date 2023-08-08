Що потрібно зробити з яблунями у серпні, щоб вони засипали смачними плодами: секрети досвідчених садівників

До настання холодів потрібно встигнути приділити увагу догляду за яблунями

У серпні дачники вносять останні підживлення, щоб зібрати розкішний урожай яблук. Правильні маніпуляції наприкінці літа забезпечать смачні та здорові плоди у наступні сезони.

У серпні потрібно підгодувати яблуні спеціальними підживленнями. Про це йдеться у матеріалі Ukr.media.

Яблуні потребують добрив не тільки навесні та на початку літа. Однак і у серпні підтримка дерева не завадить і дасть позитивний ефект для майбутнього врожаю. Наприкінці літа підуть на користь яблукам такі елементи, як калій (зміцнює плоди), фосфор (захищає від морозу та підтримує імунітет), бор (зробить смак яблук солодким), кальцій (запобіжить ранньому опаданню фруктів).

Як удобрювати яблука у серпні

У серпні добрива вносяться шляхом обприскування. Для цього всипте склянку золи у відро води, залиште на кілька днів. Потім у склянці теплої води розчиніть 1 г борної кислоти, влийте в отриманий настій. Готовим засобом обприскуйте яблуні. Намагайтеся наносити рідину на листя, а не на плоди. Однак не переживайте: розчин не токсичний для плодів, просто не забудьте промити фрукти перед вживанням.

Крім того, слід виконати додаткову обробку, якщо яблука почали гнити прямо на гілках. Інфекція називається моніліоз. Щоб вирішити цю проблему, приготуйте розчин з використанням фунгіциду, дотримуючись інструкції на упаковці препарату. Видаліть гнилі плоди й обприскуйте дерево.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому потрібно швидше прибирати опалі яблуки під деревом. Пам’ятайте, гниття плодів – сприятливе середовище для розвитку грибкових інфекцій.