Обов’язково зробіть це зі смородиною після збирання врожаю: не знатимете куди складати ягоди

Не припиняйте доглядати кущі смородини після збирання ягід

Смородина потребує догляду не лише на початку сезону, а й після збирання останньої ягоди з куща. Саме від правильних дій дачника багато в чому залежатиме якість та кількість врожаю в наступному сезоні.

Підготовка кущів смородини до нового сезону починається не восени, а липні-серпні.

Як обрізати смородину

Після того, як кущ перестає плодоносити, потрібно провести його оновлення — обрізати найнижчі гілки. Листя смородини не повинні торкатися ґрунту, щоб не підхопити грибок. Найчастіше на верхніх пагонах живе попелиця — це можна помітити по листах, що здулися, на яких можна помітити характерні плями. Щоб позбутися від неї, після збирання врожаю молоді пагони можна обрізати приблизно на п’ятнадцять сантиметрів.

Якщо на кущах є пошкоджені гілки, їх теж потрібно обов’язково обрізати, тому що на них ягід точно не буде, але можуть виникнути захворювання або шкідники. Видалення потребують також застарілі гілки — вони темніші.

Якщо після обрізки залишилися здорові та міцні гілки, їх можна використовувати для подальшого розмноження культури — живці можна просто проростити, а потім посадити на новому місці на своїй ділянці.

Чим обробити кущі смородини від шкідників та хвороб

Після того як гілки будуть обрізані, необхідно в обов’язковому порядку обробити рослини від шкідників та хвороб. У продажу є спеціальні комплексні засоби, за допомогою яких за один раз можна провести профілактичні заходи від хвороб, і знищити комах-шкідників, а також грибки.

Обробляти листя будь-яким препаратом потрібно із двох сторін. Вибирайте для цього безвітряний день.

Чим підживити смородину після збору врожаю

Будь-яка рослина після плодоношення буде максимально виснаженою на вміст корисних речовин. Обов’язково потрібно внести підживлення з фосфором. Не варто вносити добрива з хлором — смородина не любить цей компонент, особливо червона. Як добриво найбільше підійде деревна зола.

Одну порцію суперфосфату потрібно змішати з однією порцією сірчанокислого калію і додати у двісті грамів деревної золи. Якщо золи немає, можна взяти подвійну дозу суперфосфату. Отриману суміш розчинити у десяти літрах води. Цієї кількості добрива вистачить на один кущ. Вносити добриво можна лише у вологий ґрунт.

Як поливати кущі смородини після збору врожаю

Вкрай важливо після збирання врожаю не припиняти полив кущів смородини. Завдяки воді кущі зможуть зав’язати нові бруньки, які наступного сезону дадуть нові ягоди та нові паростки. Якщо погода стоїть посушлива, на кущ чорної смородини має йти три відра води раз на три тижні. У сортів смородини червоного типу коренева система глибше сягає в землю, а тому нема потреби її поливати частіше одного разу на місяць. Після поливу обов’язково потрібно розпушити землю та покрити шаром мульчі.

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