Обязательно сделайте это со смородиной после сбора урожая: не будете знать куда складывать ягоды

Не прекращайте ухаживать за кустами смородины после сбора ягод

Смородина нуждается в уходе не только в начале сезона, но и после сбора последней ягоды с куста. Именно от правильных действий дачника во многом будет зависеть качество и количество рожая в следующем сезоне.

Подготовка кустарников смородины к новому сезону начинается не осенью, а в июле-августе.

Как обрезать смородину

После того как куст перестает плодоносить, нужно провести его обновление — обрезать самые низкие ветки. Листья смородины не должны касаться грунта, чтобы не подхватить грибок. Зачастую на верхних побегах живет тля — это можно заметить по вздувшимся листьям, на которых можно заметить характерные пятна. Чтобы избавиться от нее, после сбора урожая молодые побеги можно обрезать примерно на пятнадцать сантиметров.

Если на кустах есть поврежденные ветки, их тоже нужно обязательно обрезать, так как на них ягод точно не будет, но могут появиться заболевания или вредители. В удалении нуждаются и устаревшие ветки — они более темные.

Если после обрезки остались здоровые и крепкие ветки, их можно использовать для дальнейшего размножения культуры — черенки можно просто прорастить, а потом посадить на новом месте на своем участке.

Чем обработать кусты смородины от вредителей и болезней

После того как ветки будут обрезаны, необходимо в обязательном порядке обработать растения от вредителей и болезней: В продаже есть специальные комплексные средства, с помощью которых за один раз можно и провести профилактические меры от болезней, и уничтожить насекомых-вредителей, а также грибки.

Обрабатывать листья любым препаратом нужно с двух сторон. Выбирайте безветренный день.

Чем подкормить смородину в конце сезона

Любое растение после плодоношения будет максимально истощенным на содержание полезных веществ. Обязательно нужно внести подкормки с фосфором. Не стоит вносить удобрения с хлором — этот компонент смородина не любит, особенно красная. В качестве удобрений больше всего подойдет древесная зола.

Одну порцию суперфосфата нужно смешать с одной порцией сернокислого калия и добавить их в двести грамм древесной золы. Если золы нет, можно взять двойную дозу суперфосфата. Полученную смесь растворить в десяти литрах воды. Этого количества удобрения хватит на один куст. Вносить удобрение можно только во влажную почву.

Как поливать кусты смородины после сбора урожая

Крайне важно после сбора урожая не прекращать полив кустов смородины. Благодаря воде кусты смогут завязать новые почки, которые в будущем сезоне дадут новые ягоды и новые ростки. Если погода стоит засушливая, на куст черной смородины должно уходить три ведра воды раз в три недели. У сортов смородины красного типа корневая система уходит более глубоко в землю, а потому нет необходимости ее поливать чаще одного раза в месяц. После полива обязательно нужно взрыхлить землю и покрыть слоем мульчи.

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