Вредитель уйдет навсегда: чем обработать растения и дорожки, чтобы прогнать слизней с теплицы

Если нашествие не очень большое, тогда помогут народные средства

Есть множество вредителей, которые способны уничтожить ваш урожай в теплице и заразить растения тлей. Одними из таких нежеланных "гостей" являются слизни. Бороться с ними можно при помощи "химии", но дачникам настоятельно рекомендуют сначала попробовать народные средства.

Эксперты в материале Fermilon подсказали, как можно при помощи простых компонентов сделать так, чтобы слизни забыли дорогу к вашей теплице и к огородному участку в целом.

Как избавиться от слизней в теплице

Чтобы прогнать вредителя, достаточно обработать растения определенным раствором или же рассыпать по периметру посадок некоторые вещества.

Поваренная соль

Просто возьмите два самых простых компонента — 100 граммов соли и 10 литров воды. Смешайте их и обработайте полученным раствором всю территорию.

Кальцинированная сода

Просто разбросайте порошок в небольших количествах по границам парника и вдоль дорожек. Также следует пройтись по укромным уголкам, где могут скапливаться моллюски.

Кофе

Возьмите кофе, растворите две чайные ложки в небольшом стакане и полученным раствором полейте почву вдоль дорожек. Это средство, как говорят эксперты, достаточно эффективное. Обычно его хватает на две процедуры.

Листья цветка дельфиниума

Вам потребуется килограмм измельченного сырья, которое нужно развести на 10 литров в меру теплой воде. Настой готовят в течение двух дней, после чего средство процеживают и приступают к обработке посадок.

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