Шкідник піде назавжди: чим обробити рослини та доріжки, щоб прогнати слимаків із теплиці

Якщо нашестя не дуже велике, тоді допоможуть народні засоби

Є безліч шкідників, які здатні знищити урожай у теплиці та заразити ваші рослини. Одними з таких небажаних "гостей" є слимаки. Боротися з ними можна за допомогою "хімії", але дачникам наполегливо рекомендують спочатку спробувати народні засоби.

Експерти в матеріалі Fermilon підказали, як можна за допомогою простих компонентів зробити так, щоб слимаки забули дорогу до вашої теплиці та до городньої ділянки в цілому.

Як позбутися слимаків у теплиці

Щоб прогнати шкідника, достатньо обробити рослини певним розчином або розсипати по периметру посадок деякі речовини.

Кухонна сіль

Просто візьміть два найпростіші компоненти — 100 грамів солі і 10 літрів води. Змішайте їх та обробіть отриманим розчином всю територію.

Кальцинована сода

Просто розкидайте порошок у невеликих кількостях по межах парника та вздовж доріжок. Також слід пройтися затишними куточками, де можуть накопичуватися молюски.

Кава

Візьміть каву, розчиніть дві чайні ложки в невеликій склянці і отриманим розчином полийте ґрунт уздовж доріжок. Цей засіб, як кажуть експерти, є досить ефективним. Зазвичай його вистачає на дві процедури.

Листя квітів дельфініуму

Вам знадобиться кілограм подрібненої сировини, яку потрібно розвести на 10 літрів у міру теплій воді. Настій готують протягом двох днів, після чого засіб проціджують та приступають до обробки посадок.

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