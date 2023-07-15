Не выбрасывайте прокисшее молоко: как получить богатый урожай огурцов, используя "бабушкин" метод

Огурцы нуждаются в определенных питательных веществах

Для того чтобы огурцы порадовали щедрым урожаем, датчикам необходимо правильно ухаживать за культурой, в частности обеспечивать ее теплом, водой и правильными подкормками. Лучше всего отказаться от химических удобрений и отдать предпочтение натуральным средствам, поскольку они более безопасные и эффективные.

Эксперты в материале Ukr.Media советуют дачникам не выбрасывать прокисшее молоко, ведь этот продукт, как оказывается, можно использовать с пользой для овощей.

Чем подкармливать огурцы для богатого урожая

Огурцы требуют особого ухода и нуждаются в определенных витаминах, а обеспечить их ценными веществами может помочь прокисшее молоко, потому что в нем содержатся легкоусвояемые соединения кальция. Этот элемент играет важную роль в регулировании роста и развития овощей, а также укреплении их иммунной системы.

Для подкормки подойдет прокисшее молоко с жирностью менее 3 процентов, его необходимо разбавить водой в соотношении 1:1, чтобы снизить его концентрацию и предотвратить возможную перегрузку огурцов питательными соединения. Раствор необходимо лить чисто под корни растений, чтобы микроэлементы быстрее добрались к корневой системе овощей.

"Телеграф" писал ранее, почему усыхают огурцы и как можно спасти свой урожай. С дачниками поделились ценными советами.