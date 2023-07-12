Чем полить огурцы, чтобы получить гору плодов: натуральное удобрение из специй

С помощью самодельного раствора вы оживите даже самые хилые плоды на огуречных грядках

Существует много удобрений для улучшения роста огурцов на дачном участке. Опытные огородники часто используют натуральные подкормки. Раствор с популярной специей оживит плоды, даже те, которые вы считали "мертвыми".

Чтобы огурцы развивались и плодоносили, поливайте их особым удобрением с добавлением куркумы. Об этом рассказывает ukr.media.

Для приготовления полезного удобрения для огурцов вам понадобится не только популярная желтая специя, а еще один ингредиент из кухни – лавровый лист. Как сделать подкормку для огурцов своими руками? Смешайте 1 ст. ложку с горкой куркумы, 6 лавровых листочков и 5 ст. ложек горячей воды. Оставьте смесь на шесть часов, чтобы получился настой. Теперь необходимо развести его водой до объема в 3 л: концентрат готов.

Как удобрять огурцы самодельной подкормкой? Один стакан концентрата, который у вас получился, разведите в 5 л воды. Этим раствором поливайте растение. Важный нюанс: лейте жидкость под корень, а не на листья культуры.

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