Чим полити огірки, щоб отримати гору плодів: натуральне добриво зі спецій

За допомогою саморобного розчину ви оживите навіть найслабкіші плоди на огіркових грядках

Існує багато добрив для покращення зростання огірків на дачній ділянці. Досвідчені городники часто використовують натуральні підживлення. Розчин із популярною спецією оживить плоди, навіть ті, які ви вважали "мертвими".

Щоб огірки розвивалися та плодоносили, поливайте їх особливим добривом з додаванням куркуми. Про це розповідає ukr.media.

Для приготування корисного добрива для огірків вам знадобиться не тільки популярна жовта спеція, а ще один інгредієнт з кухні – лавровий лист. Як зробити підгодівлю для огірків своїми руками? Змішайте 1 ст. ложку з гіркою куркуми, 6 лаврових листочків та 5 ст. ложок гарячої води. Залишіть суміш на шість годин, щоб вийшов настій. Тепер необхідно розвести його водою до об’єму 3 л: концентрат готовий.

Як удобрювати огірки саморобним підживленням? Одну склянку концентрату, який у вас вийшов, розведіть у 5 л води. Цим розчином поливайте рослину. Важливий нюанс: лийте рідину під корінь, а не на листя культури.

Раніше "Телеграф" розповідав, з якої причини огірки можуть усихати. Прості поради дачників допоможуть урятувати врожай.