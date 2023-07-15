Не викидайте прокисле молоко: як отримати багатий урожай огірків, використовуючи "бабусин" метод

Огірки потребують певних поживних речовин

Для того щоб огірки порадували щедрим урожаєм, датчикам необхідно правильно доглядати культуру, зокрема забезпечувати її теплом, водою і правильними підживленнями. Краще відмовитися від хімічних добрив і віддати перевагу натуральним засобам, оскільки вони безпечніші та ефективніші.

Експерти в матеріалі Ukr.Media радять дачникам не викидати прокисле молоко, адже цей продукт можна використовувати з користю для овочів.

Чим підгодовувати огірки для багатого врожаю

Огірки вимагають особливого догляду та потребують певних вітамінів, а забезпечити їх цінними речовинами може допомогти прокисле молоко, тому що в ньому містяться легкозасвоювані сполуки кальцію. Цей елемент відіграє важливу роль у регулюванні зростання та розвитку овочів, а також зміцненні їх імунної системи.

Для підживлення підійде прокисле молоко з жирністю менше 3 відсотків, його необхідно розбавити водою у співвідношенні 1:1, щоб знизити його концентрацію та запобігти можливому перевантаженню огірків поживними сполуками. Розчин необхідно лити чисто під коріння рослин, щоб мікроелементи швидше дісталися кореневої системи овочів.

"Телеграф" писав раніше, чому всихають огірки та як можна врятувати свій урожай. З дачниками поділилися цінними порадами.