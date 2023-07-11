Збережіть свіжість огіркам надовго: просто намажте їх цим продуктом

За допомогою цього лайфхака вам не доведеться витрачати багато грошей на купівлю огірків

Огірок – це універсальний та один із найпопулярніших продуктів на нашій кухні. Він добре поєднується з іншими овочами, м’ясом, птицею, рибою, морепродуктами, сиром. З овочів можна приготувати дивовижну кількість вітамінних салатів, закрити на зиму або приготувати малосольні огірки.

На жаль, термін зберігання свіжих огірків не дуже великий: навіть у холодильнику овочі псуються миттєво – вже за кілька днів вони стають м’якими та в’ялими. Звичайно, такі огірки не підійдуть для консервації, і їсти їх не дуже приємно. Як зберегти врожай максимально довго знає Ukr.Media. Достатньо лише нанести на плоди секретний продукт, і вони будуть хрусткими та апетитними цілих два місяці.

Як зберегти свіжість огірків на довгий час

Щоб ваші овочі добре зберігалися, всього лише потрібно їх змастити яєчним білком і відправити після висихання в холодильник. Після цього на овочах утворюється захисна плівка – саме вона допоможе продовжити термін зберігання.

Пам’ятайте: поміщати плоди слід не до загального відсіку, а до спеціальної нижньої камери. Крім того, ні в якому разі не кладіть поряд з ними яблука та банани. Вони у великій кількості виділяють газ етилен, що сприяє швидкому псуванню фруктів та овочів.

Раніше "Телеграф" писав, як зробити свіжі огірки хрусткими. Тільки акуратно: сусіди обов’язково поцікавляться причини хрускоту.