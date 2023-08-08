Что нужно сделать с яблонями в августе, чтобы они засыпали вкусными плодами: секреты опытных садоводов

До наступления холодов нужно успеть уделить внимание уходу за яблонями

В августе дачники вносят последние подкормки, чтобы собрать роскошный урожай яблок. Правильные манипуляции в конце лета обеспечат вкусные и здоровые плоды в последующие сезоны.

В августе нужно подкормить яблони особыми подкормками. Об этом говорится в материале Ukr.media.

Яблони нуждаются в удобрениях не только весной и в начале лета. Однако и в августе поддержка дерева не помешает и даст позитивный эффект для будущего урожая. В конце лета пойдут на пользу яблокам такие элементы, как калий (укрепляет плоды), фосфор (защищает от мороза и поддерживает иммунитет), бор (сделает вкус яблок сладким), кальций (предотвратит раннее опадание фруктов).

Как удобрять яблоки в августе

В августе удобрения вносятся методом опрыскивания. Для этого всыпьте стакан золы в ведро воды, оставьте на несколько дней. Затем в стакане теплой воды растворите 1 г борной кислоты, влейте в полученный настой. Готовым средством опрыскивайте яблони. Старайтесь наносить жидкость на листву, а не на плоды. Однако не переживайте: раствор не токсичен для плодов, просто не забудьте помыть фрукты перед употреблением.

Кроме того, следует выполнить дополнительную обработку, если яблоки начали гнить прямо на ветках. Инфекция называется монилиозом. Чтобы решить проблему, приготовьте раствор с использованием фунгицида, действуя инструкции на упаковке препарата. Удалите гнилые плоды и опрыскайте дерево.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нужно быстрее убирать опавшие яблоки под деревом. Помните, гниение плодов — благоприятная среда для развития грибковых инфекций.