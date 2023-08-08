Гладиолусы будут цвести всем соседям на зависть: дайте им эту подкормку

Август — подходящее время для того, чтобы дать гладиолусам питательные вещества

Чтобы вырастить гладиолусы и увидеть красочное цветение, необходимо придерживаться правил, важное место среди которых отводится подкормке. Эти цветы, как и герань, зависимы и от пополнения уровня питательных веществ из почвы. Если в августе забыть о подкормке для гладиолусов, шикарных цветов можно не ждать.

Гладиолусы украшают клумбы своими цветами осенью. Поэтому в августе, на этапе формирования бутонов, цветок нуждается в питательных веществах. Если правильно подобрать подкормку, можно добиться великолепного цветения до самых заморозков.

Чем подкормить гладиолусы в августе

Секрет продления цветения гладиолусов заключается в том, чтобы дать растению фосфор и калий. Эти питательные элементы содержатся в древесной золе.

Для подкормки гладиолусов необходимо 300 граммов древесной золы смешать с 10 литрами воды и оставить настаиваться на сутки. Перед внесением этой подкормки под кусты цветы нужно полить.

Кроме того, в августе садоводы дают гладиолусам борную кислоту. Три грамма вещества растворяют в 5 литрах воды и распыляют на растение утром или вечером.

Подкормку борной кислотой и золой можно проводить в один день.

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