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Лопата не знадобиться: коли і як правильно копати картоплю, щоб вона довго зберігалася

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Урожай картоплі
Урожай картоплі. Фото pexels.com

Корисні поради допоможуть вчасно зібрати врожай картоплі та зберігати його до весни

Кожен дачник самостійно вибирає час збирання врожаю картоплі. Молоду картоплю на їжу копають навіть у червні, а ось для зимового зберігання коренеплоди копають набагато пізніше. Правильний термін початку викопування залежить від сорту, погоди у регіоні, частоти поливів, внесення підживлення тощо.

Дуже важливо не помилитися з часом для збирання врожаю. Недозріла, як і перестигла картопля, не зможе зберігатися всю зиму.

Коли копати картоплю для зберігання

Вважається, що найкращий час для викопування картоплі для зберігання – серпень – початок вересня. Для цього краще вибирати сонячні дні без опадів. Вологі бульби довго не пролежать.

Вірною ознакою зрілості картоплі є стан бадилля. Якщо воно почало в’янути, тоді розпочинати збирання можна вже за три тижні.

Ідеальний спосіб визначити, чи достатньо визрів урожай – викопати пару кущів картоплі. Якщо шкірка на бульбах щільна, а більшість картоплин відокремилися від куща, можете викопувати всі інші.

Як копати картоплю

Досвідчені дачники радять не брати на ділянку лопату, а копати картоплю вилами. Втикайте їх у землю на відстані приблизно 15–20 сантиметрів від основи куща та акуратно перевертайте землю. Після цього потрібно поворушити землю з країв ямки, щоби деякі бульби не залишилися там.

Пошкоджені, посічені та порізані бульби потрібно одразу відкладати. Таку картоплю потрібно якнайшвидше приготувати та з’їсти.

Не поспішайте складати отриманий урожай у ящики. Викладіть бульби в один шар на газету або картон в темному прохолодному місці з температурою від 10 до 15 ° С з високою вологістю і хорошою вентиляцією на 1-2 тижні. Ця хитрість допоможе шкірці стати жорсткішою і тоді картопля довше зберігатиметься.

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