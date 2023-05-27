Чому гниють кабачки прямо на грядці: поради, які врятують урожай

Дізнайтеся, чим удобрювати ґрунт, щоб кабачки росли як на дріжджах

Іноді у дачників виникає проблема, коли кабачки починають гнити безпосередньо на грядці. Це вказує на те, що родючі рослини не принесуть хороший урожай кабачків.

Під час формування зав’язей кабачки схильні до ризику гниття. Це відбувається через нестачу світла за високої вологості. Крім того, зміни температури також збільшують ризик загнивання молодих плодів, пише unian.

Чим підгодувати кабачки, щоб не гнили

Беремо 10 мл йоду та 10 л води. Цим розчином потрібно полити коріння та побризкати саме листя.

Поради щодо порятунку кабачків

Можна використати кілька хитрощів, щоб зберегти врожай. По-перше, корисно вкрити кущі кабачків агроволокном на ніч, а при дощі використовувати плівку як навіс, щоб надмірна волога не викликала гниття. Також можна розмістити цеглу поряд з кущами — вдень вони нагріються, а вночі передадуть тепло рослинам.

На замітку: удобрюйте ґрунт перед посадкою кабачків. Для надання родючості ґрунту, на якому планується висадити кабачки, рекомендується використовувати курячий послід, гній, стебла або бадилля, які необхідно закопати в грядку і дати їм перегнити. Цю процедуру слід провести за кілька днів до висаджування овочів.

Раніше "Телеграф" писав, які рослини можна садити поряд з кабачками. Корисне сусідство відлякає шкідників та оздоровить ґрунт.