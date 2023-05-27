Почему гниют кабачки прямо на грядке: советы, которые спасут урожай

Узнайте, чем удобрять почву, чтобы кабачки росли как на дрожжах

Иногда у дачников возникает проблема, когда кабачки начинают гнить непосредственно на грядке. Это указывает на то, что плодородные растения не принесут хороший урожай кабачков.

Во время формирования завязей кабачки подвержены риску гниения. Это происходит из-за недостатка света при высокой влажности. Кроме того, изменения температуры также увеличивают риск загнивания молодых плодов, пишет unian.

Чем подкормить кабачки, чтобы не гнили

Берем 10 мл йода и 10 л воды. Этим раствором нужно полить корни и побрызгать само листья.

Советы по спасению кабачков

Можно использовать несколько хитростей, чтобы сохранить урожай. Во-первых, полезно укрыть кусты кабачков агроволокном на ночь, а при дожде использовать пленку в качестве навеса, чтобы избыточная влага не вызвала гниение. Также можно разместить кирпичи рядом с кустами — днем они нагреются, а ночью передадут тепло растениям.

На заметку: удобряйте почву перед посадкой кабачков. Для придания плодородия почве, на которой планируется высадить кабачки, рекомендуется используйте куриной помет, навоз, стебли или ботву, которые необходимо зарыть в грядку и дать им перегнить. Эту процедуру следует провести за несколько дней до высадки овощей.

Ранее "Телеграф" писал, какие растения можно садить рядом с кабачками. Полезное соседство отпугнет вредителей и оздоровит почву.