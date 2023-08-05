Як правильно поливати помідори у серпні, щоб не нашкодити врожаю

Полив помідорів наприкінці літа має особливі вимоги

Помідори — одна з найсмачніших, найпопулярніших і примхливих культур на городі, тому що вимагає достатньої кількості світла, вологи та мінеральних підживлень. А в останній місяць літа поливу необхідно приділити підвищену увагу, щоб овочі росли здоровими та великими.

У матеріалі Noviydoctor розказано, як часто потрібно поливати грядки з помідорами, щоб рослини не пересихали. Прості правила, якщо їх дотримуватись, допоможуть зберегти та примножити врожайність смачних плодів.

Догляд за помідорами у серпні

У серпні, як правило, дуже спекотно, тому помідори потребують великої кількості вологи. Але часті поливи як у відкритому, так і закритому ґрунті овочам не потрібні. Зазвичай, поливати кущі потрібно кожні 2-3 дні, але все залежить від погодних умов, типу ґрунту та величини рослин.

Експерти кажуть, якщо не хочете втратити врожай овочів, потрібно уважно стежити за тим, щоб вони не пересихали, але й надто ґрунт не можна перенасичувати, тому що надмірна вологість може спричинити гниль та інші проблеми з кореневою системою.

Найкращий час для поливів — ранок чи вечір, коли сонце не дуже активне. Під час поливу потрібно уникати попадання води на листя та плоди, краще поливати біля корінців, щоб волога ефективніше підходила до них.

Також бажано зробити мульчування, завдяки якому навколо помідорів зберігатиметься волога, а також цей прийом запобігатиме розвитку бур’янів та захистить кореневу систему овочів від перегріву. Щоб забезпечити оптимальний полив рослин, важливо враховувати його потреби та стежити за погодними умовами.

"Телеграф" писав раніше, як врятувати кущ томату, що зламався. Дачникам підказали, як треба правильно діяти.