Швидка городня допомога: як врятувати кущ томату, що зламався

При пошкодженні куща не потрібно його відразу ж викорчовувати

Буває так, що при посадці або під час догляду за томатами кущик ламається. Не варто відразу викорчовувати рослину та відправляти до компостної ями. Зламаний кущ можна врятувати, якщо знати, як це правильно робити.

Томати – рослини дуже пластичні. Вони легко укорінюються, швидко відрощують бічні пагони. Якщо томат зламався, то є кілька рішень.

Якщо томат зламався біля кореня

Якщо томат зламався біля самої землі (наприклад, від тяжкості плодів або від сильного вітру), потрібно зрізати верхню частину стебла висотою 20-30 см, обірвати сформовані плоди, зав’язі та нижнє листя і поставити живець у воду.

Якщо на томаті були пасинки, то у вас вийде відразу багато живців. Через кілька днів у нижній частині кожної пагоні з’являться бічні коріння – і кущики можна буде знову посадити на грядку.

Перші дні після висадки на постійне місце живці томатів потрібно захищати від сонця, що палить, прикривши спанбондом. А через 5-7 днів полити розчином стимулятора коренеутворення. Томати, вирощені з живців, отримуватимуть харчування шляхом бічних коренів, що розвиваються, оскільки центральний корінь відсутній. Тому потрібно стежити за вологістю ґрунту та регулярно вносити підживлення.

Якщо стебло тільки перехилилося, а не зламалося повністю, підсипте основу стебла ґрунтом і щільно прив’яжіть кущик до кілочка. Якщо томат був посаджений не надто глибоко, то його можна пересадити, викопавши глибшу лунку, і заглибити так, щоб місце пошкодження стебла залишилося під землею. Тільки перед цим потрібно пролити ґрунт біопрепаратами на основі сінної палички, триходерми та інших корисних мікроорганізмів.

Якщо зламалася верхівка томату

У томату швидко відростають пасинки – бічні пагони у пазухах листя. Як тільки ламається верхня частина куща, рослина сама швидко перерозподіляє витрату пластичних речовин і спрямовує їх на ті пасинки, які розвиваються нижче за місце ушкодження.

На високорослих кущах бажано залишити не більше двох бічних пагонів. Щоб вони стали швидше розвиватися, підгодуйте томати настоєм бур’янів (1 л на 10 л води) або комплексним водорозчинним добривом.

Через тиждень пасинки перетворяться на повноцінні, добре розвинені пагони. Пасинки другого порядку, які з’являться на цих бічних пагонах, потрібно видаляти.

Кущик томату після будь-якого пошкодження плодоноситиме пізніше за інших. Таку рослину потрібно перевантажувати бічними пагонами. У високорослого томату в кінці літа потрібно прищипнути верхівку, щоб усі плоди, що сформувалися, встигли визріти.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому томати ростуть повільно та не дають плодів.