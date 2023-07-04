Скорая огородная помощь: как спасти сломавшийся куст томата

При повреждении куста не нужно его сразу же выкорчевывать

Бывает так, что при посадке или во время ухода за томатами кустик ломается. Не стоит сразу выкорчевывать растение и отправлять в компостную яму. Сломанный куст можно спасти, если знать, как это правильно делать.

Томаты – растения очень пластичные. Они легко укореняются, быстро отращивают боковые побеги. Если томат сломался, то есть несколько решений.

Если томат сломался у корня

Если томат сломался у самой земли (например, от тяжести плодов или от сильного ветра), нужно срезать верхнюю часть стебля высотой 20-30 см, оборвать сформировавшиеся плоды, завязи и нижние листья и поставить получившийся черенок в воду.

Если на томате были пасынки, то у вас получится сразу много черенков. Через несколько дней в нижней части каждого побега появятся боковые корешки – и кустики можно будет снова посадить на грядку.

Первые дни после высадки на постоянное место черенки томатов нужно защищать от палящего солнца, прикрыв спанбондом. А через 5-7 дней полить раствором стимулятора корнеобразования. Томаты, выращенные из черенков, будут получать питание за счет развивающихся боковых корней, поскольку центральный корень отсутствует. Поэтому нужно следить за влажностью почвы и регулярно вносить подкормки.

Если стебель только перегнулся, а не сломался полностью, подсыпьте основание стебля почвой и плотно привяжите кустик к колышку. Если томат был посажен не слишком глубоко, то можно его пересадить, выкопав более глубокую лунку, и заглубить так, чтобы место повреждения стебля осталось под землей. Только перед этим нужно пролить почву биопрепаратами на основе сенной палочки, триходермы и других полезных микроорганизмов.

Если сломалась верхушка томата

У томата быстро отрастают пасынки – боковые побеги в пазухах листьев. Как только ломается верхняя часть куста, растение само быстро перераспределяет расход пластических веществ и направляет их на те пасынки, которые развиваются ниже места повреждения.

На высокорослых кустах желательно оставить не более двух боковых побегов. Чтобы они стали быстрее развиваться, подкормите томаты настоем сорных трав (1 л на 10 л воды) или комплексным водорастворимым удобрением.

Спустя неделю пасынки превратятся в полноценные, хорошо развитые побеги. Пасынки второго порядка, которые появятся на этих боковых побегах, нужно обязательно удалять.

Кустик томата после любого повреждения будет плодоносить позже остальных. Такое растение ну нужно перегружать боковыми побегами. У высокорослого томата в конце лета нужно прищипнуть верхушку, чтобы все сформировавшиеся плоды успели вызреть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему томаты растут медленно и не дают плодов.