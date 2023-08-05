Как правильно поливать помидоры в августе, чтобы не навредить урожаю

Полив помидоров в конце лета имеет особые требования

Помидоры — одна из самых вкусных, популярных и капризных культур на огороде, потому что требует достаточного количества света, влаги и минеральных подкормок. А в последний месяц лета поливу необходимо уделить повышенное внимание, чтобы овощи росли здоровыми и крупными.

В материале Noviydoctor рассказано, как часто нужно поливать грядки с помидорами, чтобы растения не пересыхали. Простые правила, если их соблюдать, помогут сохранить и приумножить урожайность вкусных плодов.

Уход за помидорами в августе

В августе, как правило, очень жарко, поэтому помидоры нуждаются в большом количестве влаги. Но частые поливы, как в открытом, так и закрытом грунте, овощам не нужны. Обычно, поливать кусты нужно каждые 2-3 дн, но все зависит от погодных условий, типа почвы и величины растений.

Эксперты говорят, если не хотите потерять урожай овощей, нужно внимательно следить за тем, чтобы они не пересыхали, но и слишком почву нельзя перенасыщать, потому что чрезмерная влажность может вызвать гниль и другие проблемы с корневой системой.

Лучшее время для поливов — утро или вечер, когда солнце не сильно активное. Во время полива нужно избегать попадания воды на листья и плоды, лучше поливать возле корешков, чтобы влага эффективнее подходила к ним.

Также желательно сделать мульчирование, благодаря которому вокруг помидоров будет сохраняться влага, а также этот прием предотвратит развитие сорняков и защитить корневую систему овощей от перегрева.

Чтобы обеспечить оптимальный полив растений, важно учитывать его потребности и следить за погодными условиями.

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