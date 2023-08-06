Лопата не пригодится: когда и как правильно копать картофель, чтобы он долго хранился

Полезные советы помогут вовремя собрать урожай картошки и хранить его до весны

Каждый дачник самостоятельно выбирает время уборки картофеля. Молодую картошку на еду копают даже в июне, а вт для зимнего хранения корнеплоды копают намного позже. Правильный срок начала выкапывания зависит от сорта, погоды в регионе, частоты поливов, внесения подкормки и т.д.

Очень важно не ошибиться со временем для уборки урожая. Недозрелый, как и перезрелый картофель, не сможет храниться всю зиму.

Когда копать картофель для хранения

Считается, что лучшее время для выкапывания картошки для хранения — август — начало сентября. Для этого лучше выбирать солнечные дни без осадков. Влажные клубни долго не пролежат.

Верным признаком зрелости картофеля является состояние ботвы. Если она начала увядать, тогда приступить к уборке можно уже через три недели.

Идеальный способ определить, достаточно ли вызрел урожай — выкопать пару кустов картофеля. Если шкурка на клубнях плотная, а большая часть картофелин отделились от куста, можете выкапывать все остальные.

Как копать картофель

Опытные дачники советуют не брать на участок лопату, а копать картофель вилами. Втыкайте их в землю на расстоянии примерно 15–20 сантиметров от основания куста и аккуратно переворачивайте землю. После этого нужно поворошить землю с краев ямки, чтобы некоторые клубни не остались там.

Поврежденные, посеченные и порезанные клубни нужно сразу откладывать. Ее нужно как можно скорее приготовить и съесть.

Не спешите складывать полученный урожай в ящики. Выложите клубни в один слой на газету или картон в прохладном темном месте с температурой от 10 до 15 °С с высокой влажностью и хорошей вентиляцией на 1-2 недели. Эта хитрость поможет кожуре стать жестче и тогда картофель будет дольше храниться.

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