Недорогие таблетки спасут томаты от фитофторы: чем обработать растение

Фитофтороз — один из главных врагов для помидоров

Во время выращивания овощей дачникам рано или поздно приходится столкнуться с разного рода вредителями и методами борьбы с ними.

Фитофтороз — распространённое грибковое заболевание растений, способное за несколько дней уничтожить весь урожай томатов. Оно провоцирует появление гнили и увядание растения. Споры грибка заражают не только сами растения, но и почву на которой растут томаты. Сырая дождливая погода усиливает вероятность поражения и скорость распространения фитофторы. Также это заболевание активизируется во второй половине лета, когда усиливается разница между температурой воздуха ночью и днем.

Признаки фитофторы

Первыми признаками появления фитофторы на помидорах — появление серо-бурых пятен на стеблях и листьях. Заболевание поражает растение с нижних ярусов и до самой верхушки. На обратной стороне листьев появляется белый пушистый налет, а плоды гниют и выделяют резкий неприятный запах.

Обезопасить томаты от инфекции фитофторы можно благодаря обработке специальными средствами. Одним из самых эффективных из них является фурацилин.

Как приготовить раствор фурацилина

Для приготовления раствора нужно 10 измельченных таблеток фурацилина развести в 10 литрах теплой воды.

Приготовленный раствор можно использовать не единожды. Хранить его рекомендуют в прохладном темном месте, но не более 14 дней.

Как правильно обработать помидоры от фитофторы

Для обработки дождитесь теплой безветренной погоды. Не рекомендуется опрыскивать растения перед или сразу поле дождя. Опрыскивание проводить лучше всего утром.

Кустарник томатов нужно опрыскать раствором фурацилина со всех сторон.

Для максимального эффекта опрыскивание надо проводить три раза. Первый раз – перед цветением томатов. Второй – после появления первых завязей, но не ранее чем за 10 дней после первого опрыскивания. Третий – осенью, после понижения ночных температур.

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