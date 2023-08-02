Недорогі пігулки врятують томати від фітофтори: чим обробити рослину

Фітофтороз — один із головних ворогів для помідорів

Під час вирощування овочів дачникам рано чи пізно доводиться зіткнутися з різними шкідниками та методами боротьби з ними.

Фітофтороз – поширене грибкове захворювання рослин, здатне за кілька днів знищити весь урожай томатів. Воно провокує появу гнилі та в’янення рослини. Спори грибка заражають не тільки самі рослини, а й ґрунт на якому ростуть томати. Сира дощова погода посилює ймовірність ураження та швидкість поширення фітофтори. Також це захворювання активізується у другій половині літа, коли посилюється різниця між температурою повітря вночі та вдень.

Ознаки фітофтори

Першими ознаками фітофтори на помідорах – поява сіро-бурих плям на стеблах та листі. Захворювання вражає рослину з нижніх ярусів і до верхівки. На звороті листя з’являється білий пухнастий наліт, а плоди гниють і виділяють різкий неприємний запах.

Убезпечити томати від інфекції фітофтори можна завдяки обробці спеціальними засобами. Одним із найефективніших з них є фурацилін.

Як приготувати розчин фурациліну

Для приготування розчину потрібно 10 подрібнених пігулок фурациліну розвести в 10 літрах теплої води.

Приготовлений розчин можна використовувати не за один раз. Зберігати його рекомендують у прохолодному темному місці, але не більше 14 днів.

Як правильно обробити помідори від фітофтори

Для обробки дочекайтеся теплої безвітряної погоди. Не рекомендується обприскувати рослини перед або одразу поле дощу. Обприскування проводити найкраще вранці.

Кущі томатів потрібно обприскати розчином фурациліну з усіх боків.

Для максимального ефекту обприскування треба проводити тричі. Перший раз – перед цвітінням томатів. Другий – після появи перших зав’язей, але не раніше, ніж за 10 днів після першого обприскування. Третій – восени, після зниження нічних температур.

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