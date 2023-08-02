Для чого потрібний березовий дьоготь на дачі в городі: рятуємо 5 культур від шкідників

Як використовувати дьоготь для рослин, щоб захистити врожай

Дьоготь на городі та саду застосовується для обробки рослин, що страждають від шкідників. Кожен дачник неодноразово стикався з великими проблемами, які приносять різні маленькі комахи. Наприклад, позбутися попелиці добре допомагають три народні засоби, про які ми розповідали раніше.

А сьогодні пропонуємо ознайомитися з порадами каналу "Сучасна дача", як використовувати дьоготь для рослин на вашій ділянці.

Що можна обробляти дьогтем — найбільш ефективний для 5 культур

Скільки дьогтю на відро води потрібно брати, залежить від виду рослин, які ви оброблятимете:

Пасльонові — для захисту картоплі, баклажану, перцю та томатів від колорадського жука, підгризальної совки обробляємо сходи розчином березового дьогтю (10 г) та води (10 літрів). Лілейні — для захисту часнику та цибулі проливаємо ґрунт розчином дьогтю. Готуємо його з 10 літрів води, 1 ложки дьогтю та 30 г господарського мила. Цей рецепт підходить і для захисту буряків від шкідників (полити сходи). Капустяні — капуста, редиска, ріпа проливається від білянки, капустяної мухи 2 рази з інтервалом 10 днів. Розчин готуємо із 1 ст. ложки дьогтю та 10 літрів води. Плодові чагарники — малина обробляється розчином до появи бутонів від довгоносика-квіткоїда, павутинного кліща. Чорну смородину (від кліщів, аґрусової вогнівки, рябухи, борошнистої роси, іржі) до початку цвітіння обприскуємо розчином води, дьогтю і мила. Яблуня – для захисту від яблучної плодожерки обприскуємо дерева та ґрунт навколо розчином (10 г дьогтю, 40 г мила, 10 літрів води).

Раніше ми розповідали, які методи застосовувати від такого бур’яну, як портулак городній. Якщо вчасно не зробити необхідні дії щодо знищення цього бур’яну, він швидко розростеться по всіх ваших грядках.