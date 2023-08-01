Як позбутися портулаку на городі: дієві методи боротьби

Поверхнева обробка користі не принесе

Якщо вчасно не зробити необхідних дій зі знищення цього бур’яну, він швидко розростеться по всіх ваших грядках. Зверніть увагу – йдеться про таку рослину, як портулак городній. Існує ще й декоративний вид, яким для краси обсаджують клумби. Як позбутися бур’янів без хімії, ми розповідали раніше.

А для виведення цього бур’яну, як мовиться в матеріалі Obozrevatel, доведеться докласти чимало зусиль.

Як вивести портулак з городу

Поверхнева обробка користі не принесе – якщо просто зрізати стебла, портулак почне і далі розростатися.

Досвідчені садівники рекомендують такі методи:

Перекопування грядки — фахівці радять провести роботу навесні, до висадження культур, або восени, після збирання врожаю.

Прополювання — при цьому не варто видаляти бур’яни великими ділянками, краще виривати кожну рослину під корінь або прополювати на глибину не менш як 2 см.

Культивація — ґрунт розпушується поверхнево, без обертання, і вирівнюється.

Всі залишки бур’янів видаляються, щоб вони знову не проросли — ці пагони, навіть зламані, починають знову пускати коріння при найменшому попаданні вологи.

Після остаточного збирання врожаю грядки ретельно очищаються та проливаються гарячою водою.

Влітку після дощу потрібно виривати портулак із корінням та виносити його за межі грядки. Цей бур’ян не можна згодовувати тваринам, оскільки його насіння не перетравлюється.

Усі роботи з видалення бур’янів потрібно проводити до початку їх цвітіння.

Досвідчені садівники кажуть, що під час вегетаційного періоду портулак дає до 3-4 насіннєвих поколінь, при цьому врожайність однієї рослини становить до 1 млн насіння на сезон. Тому важливо використовувати профілактичні засоби та не дати портулаку зацвісти, інакше бур’ян заповнюватиме грядку весь сезон.

Портулак виживає навіть у несприятливих умовах, насінню досить просто потрапити на поверхню ґрунту, щоб прижитися. Полив грядки чи природні опади прискорять проростання.

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