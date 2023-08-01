Как избавиться от портулака на огороде: действенные методы борьбы

Поверхностная обработка пользы не принесет

Если вовремя не произвести необходимых действий по уничтожению этого сорняка, он быстро разрастется по всем вашим грядкам. Обратите внимание — речь идет о таком растении, как портулак огородный. Существует еще и декоративный вид, которым для красоты обсаживают клумбы. Как избавиться от сорняков без химии, мы рассказывали ранее.

А для выведения сорного портулака, как говорится в материале Obozrevatel, придется приложить немало усилий.

Как вывести портулак с огорода

Поверхностная обработка пользы не принесет – если просто срезать стебли, портулак начнет и дальше разрастаться.

Опытные садоводы рекомендуют такие методы:

Перекопка грядки — специалисты советуют провести работу весной, до высаживания культур, или осенью, после сбора урожая.

Прополка — при этом не стоит удалять сорняки большими участками, лучше вырывать каждое растение под корень или пропалывать на глубину не менее 2 см.

Культивация – почва разрыхляется поверхностно, без оборачивания, и выравнивается.

Все остатки сорняков удаляются, чтобы они снова не проросли — эти побеги, даже сломанные, начинают снова пускать корни при малейшем попадании влаги.

После окончательного сбора урожая грядки тщательно очищаются и проливаются горячей водой.

Летом после дождя нужно вырывать портулак с корнями и выносить его за пределы грядки. Этот сорняк нельзя скармливать животным, поскольку его семена не перевариваются.

Все работы по удалению сорняков нужно производить до начала их цветения.

Опытные садоводы говорят, что во время вегетационного периода портулак дает до 3-4 семенных поколений, при этом урожайность одного растения составляет до 1 млн семян в сезон. Поэтому важно использовать профилактические средства и не дать портулаку зацвести, иначе сорняк будет заполнять грядку весь сезон.

Портулак выживает даже в неблагоприятных условиях, семенам достаточно просто попасть на поверхность почвы, чтобы прижиться. Полив грядки или естественные осадки ускорят прорастание.

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