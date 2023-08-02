Для чего нужен березовый деготь на даче в огороде: спасаем 5 культур от вредителей

Как использовать деготь для растений, чтобы защитить урожай

Деготь в огороде и саду применяется для обработки растений, страдающих от вредителей. Каждый дачник не раз сталкивался с большими проблемами, которые приносят разные маленькие насекомые. Например, избавиться от тли хорошо помогают три народных средства, о которых мы рассказывали ранее.

А сегодня предлагаем ознакомиться с советами канала "Сучасна дача", как использовать деготь для растений на вашем участке.

Что можно обрабатывать дегтем — наиболее эффективен для 5 культур

Сколько дегтя на ведро воды нужно брать, зависит от вида растений, которые вы будете обрабатывать:

Пасленовые — для защиты картофеля, баклажана, перца и томатов от колорадского жука, подгрызающей совки обрабатываем всходы раствором березового дегтя (10 г) и воды (10 литров). Лилейные — для защиты чеснока и лука проливаем почву раствором дегтя. Готовим его из 10 литров воды, 1 ложки дегтя и 30 г хозяйственного мыла. Этот же рецепт подходит и для защиты свеклы от вредителей (полить всходы). Капустные — капуста, редис, репа проливается от белянки, капустной мухи 2 раза с интервалом 10 дней. Раствор готовим из 1 ст. л. дегтя и 10 литров воды. Плодовые кустарники — малина обрабатывается раствором до появления бутонов от долгоносика-цветоеда, паутинного клеща. Черную смородину (от клещей, крыжовниковой огневки, рябухи, мучнистой росы, ржавчины) до начала цветения опрыскиваем раствором воды, дегтя и мыла. Яблоня — для защиты от яблочной плодожорки производим опрыскивание деревьев и грунта вокруг раствором (10 г дегтя, 40 г мыла, 10 литров воды).

Ранее мы рассказывали, какие методы применять от такого сорняка, как портулак огородный. Если вовремя не произвести необходимые действия по уничтожению этого сорняка, он быстро разрастется по всем вашим грядкам.