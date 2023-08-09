Когда убирать урожай капусты: точные признаки созревания

Сроки уборки капусты влияют на то, как долго она сможет храниться

Капуста относится к овощам, который можно хранить не один месяц. Но, как и в случае с картофелем, длительность ее хранения напрямую зависит от того, вовремя ли ее убрали с грядки.

Если убрать урожай слишком рано, кочаны окажутся недозревшими и будут плохо храниться. Перезревшие головки тоже не пролежат на хранении долго. Поэтому дачникам важно уметь правильно определить, что капусту пора убирать.

Когда убирать белокочанную капусту

Время уборки капусты можно определить, посчитав прошедшее от появления первых всходов время. На упаковке от семян обычно указывают, сколько дней созревает капуста того или иного сорта.

Но это не очень удобно, потому упаковка семян может не сохраниться, да и время появления всходов можно не знать или забыть. Внести свои коррективы может и погода. В данном случае нужно ориентироваться на внешние признаки.

Кочан перестает расти и в большинстве случаев соответствует характеристикам сорта.

Вилок на ощупь плотный, крепкий, упругий.

Наружные листья вместо зеленых становятся синеватыми, а внутренние, особенно на макушке, приобретают оттенок слоновой кости.

Нижние листья начинают желтеть и подсыхают.

Если все вышеперечисленные пункты налицо, нужно срочно убирать капусту с грядок, чтобы она не переспела.

Поздние сорта капусты нужно успеть убрать до того момента как температура воздуха опустится до 7-9°С.

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