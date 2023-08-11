Что посадить на участке летом после уборки капусты: грядки не будут пустовать

С середины лета на участке стремительно освобождаются грядки

Капусту убирают постепенно, по мере формирования головок. Важно не упустить момент и убрать урожай вовремя. Чтобы земля не пустовала до конца сезона и не зарастала сорняками, опытные дачники засевают ее другими культурами.

После уборки капусты нужно тщательно подготовить участок для дальнейших посадок. Из земли нужно вытащить все кочерыжки.

Капуста за период вегетации потребляет много питательных веществ, в том числе азота. Поэтому накануне летних посевов внесите на грядку компост или перегной (5-7 кг на 1 кв.м). Затем вилами или культиватором подрыхлите верхний слой почвы, чтобы заделать удобрения. И после этого можно приступать к посевам.

Что нельзя сеять после капусты

Все виды капусты, включая салатную (пекинскую),

руколу,

горчицу,

рапс,

редис,

редьку,

репу.

Эти культуры поражают общие вредители и фитопатогены, которые могут накапливаться в земле. Кроме того, растения одного и того же семейства потребляют определенные элементы питания, что сильно истощает почву.

Что можно сеять на грядки после капусты

Раннеспелый укроп,

салат,

шпинат,

быстрорастущие и красиво цветущие сидераты,

бобовые и зерновые культуры.

Укроп часто размножается самосевом и отлично растет после капусты, поскольку эти культуры относятся к разным семействам. Даже если часть капусты осталась расти на грядке, то посев укропа поблизости станет прекрасным решением, поскольку эта культура своими фитонцидами отпугивает вредителей крестоцветных.

Салат при летнем посеве быстро развивается и уже через месяц-полтора радует урожаем. Важно вовремя поливать посевы. Как только появятся всходы, обязательно проредите их – иначе растения будут вытягиваться и могут заболеть прикорневой гнилью.

Шпинат, как и прочие зеленные культуры, можно высевать несколько раз за сезон. Летний посев культуры лучше планировать в конце августа, когда спадает жара. При условии регулярного полива шпинат успеет порадовать своей зеленью до наступления холодов.

Календула только украшает участок, но и отпугивает насекомых-вредителей. Корневые выделения этого растения оздоравливают почву, подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов. Поэтому календулу желательно высевать несколько раз за сезон: и как сидерат, и как декоративную культуру. Даже если она не успеет зацвести, то ее зелень осенью можно заделать в почву, как все сидераты.

Бобовые обогащают почву азотом и другими питательными веществами, улучшают ее структуру и являются хорошими предшественниками для большинства культур. Поэтому бобовые (люпин однолетний, горох, вика, люцерна, эспарцет) часто высаживают на освободившихся грядках в качестве сидератов.

Горох при летнем посеве может не только послужить прекрасным зеленым удобрением, но и порадовать урожаем.

Рожь, овес, ячмень, пшеница – универсальные сидераты, которые можно высевать под любые культуры. Они обогащают почву фосфором, калием, ценной органикой, подавляют рост сорняков и разрыхляют грунт. Зерновые культуры можно высевать после капусты вперемешку с бобовыми – например, овес с викой или горохом. В таком сочетании они работают наиболее эффективно.

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