Разбросайте арбузные корки на огороде — и за ночь избавитесь от двух вредителей

Они — худший кошмар для садоводов и огородников

Разбрасывание кожуры бананов помогает избавиться от муравьев, в то время, как арбузные корки могут отвадить от огородного участка еще двух вредителей урожаев.

Из-за приятного и привлекательного аромата арбузные корки можно сравнить с ловушкой, которая привлекает улиток и слизней. Этот простой хитрый способ упростит вашу жизнь и предотвратит значительный ущерб для ваших посевов, пишет santeplusmag.

Как убрать из участка слизней и улиток

Вечером распределите обрезки арбуза по саду или огороду. Ночью вредители соберутся, чтобы насладиться сладким плодом. Этот метод позволит вам сосредоточить вредителей в одном месте, что облегчит их последующее удаление путем простого сбора.

Таким образом, вы сможете эффективно избавиться от них без применения опасных для окружающей среды и насекомых химических веществ. Но если вам не нравятся арбузы, то обладающий схожим эффектом будут и корки от дыни.

Ранее мы писали, как избавиться от слизней. Справиться с вредителями на дачном участке можно без "химии".