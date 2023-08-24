Порозкидайте кавунові кірки на городі — і за ніч позбавитесь двох шкідників

Вони — найгірший кошмар для садівників та городників

Розкидання шкірки бананів допомагає позбутися мурах, тоді як кавунові кірки можуть відвадити від городньої ділянки ще двох шкідників урожаїв.

Через приємний і привабливий аромат кавунові кірки можна порівняти з пасткою, яка приваблює равликів і слимаків. Цей простий хитрий спосіб спростить ваше життя і запобіжить значним збиткам для ваших посівів, пише santeplusmag.

Як прибрати з ділянки слимаків та равликів

Увечері розподіліть обрізки кавуна по саду чи городу. Вночі шкідники зберуться, щоб насолодитися солодким плодом. Цей метод дозволить вам зосередити шкідників в одному місці, що полегшить їхнє подальше видалення шляхом простого збору.

Таким чином, ви зможете ефективно позбутися їх без застосування небезпечних для навколишнього середовища та комах хімічних речовин. Але якщо вам не подобаються кавуни, то таким, що володіє подібним ефектом, будуть і кірки від дині.

Раніше ми писали, як позбутися слимаків. Впоратися зі шкідниками на дачній ділянці можна без "хімії".