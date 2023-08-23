Навіщо розкидати по городу бананову шкірку

Жодної "хімії" використовувати не потрібно

Мурахи є корисними комахами, що виконують завдання зі знищення шкідливих організмів і збагачення ґрунту. Але іноді вони можуть перетворитися на небажаних відвідувачів у саду, коли починають завдавати шкоди рослинам, переносити насіння бур’янів або розводити попелицю.

Позбутися мурах можна і більш простим народним способом. Даний підхід передбачає застосування борної кислоти та шкірки бананів, пише sadogorod.

Борна кислота як така представляє ефективний засіб проти мурах. Однак для того, щоб комахи скористалися нею, необхідно створити приманку. У цій ролі виступає шкірка банана.

Як позбутися мурах на ділянці

Подрібніть шкірку на дрібні частини, посипте трохи борної кислоти на поверхню. Шматочки фруктової шкірки повинні просочитися цією речовиною. Потім рівномірно розподіліть їх по ділянці, де мешкають мурахи.

Мурахи самі почнуть вживати оброблену шкірку, також вони принесуть її своїм родичам. Цей процес дозволить швидко та ефективно позбутися комах.

Раніше ми писали, як позбутися слимаків. Впоратися зі шкідниками на дачній ділянці можна без "хімії".