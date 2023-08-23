Зачем разбрасывать по огороду банановую кожуру

Никакой "химии" использовать не нужно

Муравьи представляют собой полезных насекомых, выполняющих задачи по уничтожению вредных организмов и обогащению почвы. Но иногда они могут превратиться в нежеланных посетителей в саду, когда начинают наносить вред растениям, переносить семена сорняков или разводить тлю.

Избавиться от муравьев можно и более простым народным способом. Данный подход предполагает применение борной кислоты и кожуры бананов, пишет sadogorod.

Борная кислота сама по себе представляет эффективное средство против муравьев. Однако для того, чтобы насекомые воспользовались ею, необходимо создать приманку. В этой роли выступает кожура банана.

Как избавиться от муравьев на участке

Измельчите кожуру на мелкие части, посыпьте немного борной кислоты на поверхность. Кусочки фруктовой кожуры должны пропитаться этим веществом. Затем равномерно распределите их по участку, где обитают муравьи.

Муравьи сами начнут употреблять обработанную кожуру, также они принесут ее своим сородичам. Этот процесс позволит быстро и эффективно избавиться от насекомых.

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